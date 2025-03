Polícia Civil cumpre prisão de três envolvidos em roubo e cárceres privado em fazenda de Tabaporã

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tabaporã, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (3.3), a Operação Abigeato, para cumprimento de três mandados de prisão contra autores dos crimes de roubo e cárcere privado ocorrido no final do ano de 2024 em uma fazenda, na zona rural do município.

