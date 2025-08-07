Polícia Civil cumpre prisão preventiva de homem de 64 anos que abusou dos próprios filhos em Rondonópolis A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, cumpriu, na tarde de quarta-feira (6.8), mandado de prisão preventiva...

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, cumpriu, na tarde de quarta-feira (6.8), mandado de prisão preventiva contra um homem de 64 anos, por estupro de vulnerável dos próprios filhos. A ordem judicial foi expedida pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis.

