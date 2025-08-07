Polícia Civil cumpre prisão preventiva de servidor público do Judiciário alvo da Operação Sepulcro Caiado
Um servidor público, investigado por envolvimento no esquema de fraudes milionárias contra o Judiciário de Mato Grosso, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (7.8), após se apresentar na Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, na presença de seu advogado.
Um servidor público, investigado por envolvimento no esquema de fraudes milionárias contra o Judiciário de Mato Grosso, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (7.8), após se apresentar na Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, na presença de seu advogado.
