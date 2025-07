Polícia Civil cumpre sete mandados de prisão contra suspeitos já presos em razão de novos processos

A Polícia Civil, por meio da Gerência de Polinter e Capturas (Gepol), cumpriu, nesta semana, sete mandados de prisão de pessoas já encarceradas, mas que tiveram a prisão preventiva decretada no curso de novos processos. Os alvos dos mandados já se encontravam detidos em presídios do Estado. Dois cumprimentos ocorreram na Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande; um no Centro de Ressocialização, também em Várzea Grande; três na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, e outros três na carceragem do Fórum da Capital.

