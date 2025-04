Polícia Civil cumpre um mandado de prisão e outro de apreensão de menor de 16 anos Um homem, de 39 anos de idade, foi preso em Lucas do Rio Verde, por volta das 12h30 desta sexta-feira (4), logo após ser conduzido... Momento MT|Do R7 06/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 22h25 ) twitter

Um homem, de 39 anos de idade, foi preso em Lucas do Rio Verde, por volta das 12h30 desta sexta-feira (4), logo após ser conduzido até a delegacia pela Guarda Municipal da cidade. Ele havia sido conduzido por conta de uma ocorrência em flagrante de invasão de domicílio e importunação. No momento da checagem junto à delegacia, durante os procedimentos flagranciais, foi possível constatar que o detido apresentou documento falso, além disso, já possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o réu foi apresentado à Justiça para os devidos procedimentos legais cabíveis. Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Fluminense conquista vitória dramática sobre o RB Bragantino no Maracanã

