Polícia Civil dá apoio à operação para prender advogado suspeito de prática de fraudes bancárias

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças (Derf-BG) e do Núcleo de Inteligência da Regional, deu apoio operacional à Polícia Civil do Rio Grande do Sul na localização e captura de um advogado investigado por uma série de fraudes bancárias em âmbito nacional, cujos crimes envolvem falsificação de documentos, estelionato, uso de procurações falsas e movimentação financeira superior a R$ 50 milhões.

