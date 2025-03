Polícia Civil de Campo Novo do Parecis soluciona tentativa de homicídio em menos de 6h

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil solucionou, em menos de seis horas, uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde desta quinta-feira (13.3), em Campo Novo do Parecis. O crime, praticado com uso de arma branca, foi esclarecido, e o suspeito preso pouco tempo depois do ocorrido.

