Polícia Civil de Mato Grosso prende vice-líder de facção criminosa paulista Uma ação rápida realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, culminou... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 18h57

Uma ação rápida realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, culminou na prisão de um homem de 44 anos, considerado como o vice-líder de uma facção criminosa instalada em São Paulo e com ramificações em todo o país. Segundo denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco-SP), o suspeito exercia a função de “sintonia final da rua” de uma facção criminosa, sendo considerado o principal responsável pela liderança da organização fora do sistema prisional paulista. Para mais detalhes sobre essa operação que representa um duro golpe contra o crime organizado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF combate abuso sexual infantojuvenil no Rio Grande do Sul

