Polícia Civil de MT apreende maquinário furtado de assentamento do Incra em Sergipe

Uma escavadeira hidráulica avaliada em cerca de R$ 1 milhão e furtada de um assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Estado de Sergipe, foi apreendida pela Polícia Civil de Mato Grosso, na noite de quarta-feira (26.3), no município de Alto Araguaia. O maquinário foi subtraído na zona rural do município de Aracaju (SE), e estava sendo transportado em um veículo com destino a região norte de Mato Grosso. O caminhão que levava o equipamento agrícola foi parado durante fiscalização no Posto da Fazenda Estadual, na cidade de Alto Araguaia.

