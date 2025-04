Polícia Civil de MT cumpre mandados judiciais em ação policial nacional

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso, participou da Operação Basilisco de Roko, deflagrada nesta quarta-feira (30.4), sob a coordenação da Polícia Civil do Estado do Pará e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O trabalho de alcance nacional teve como objetivo principal prender pessoas foragidas que respondem por crimes violentos e intencionais, como homicídio, feminicídio, roubo, estupro, entre outros graves delitos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: