Polícia Civil de MT cumpre ordens judiciais em apoio a operação que apura desvio de verbas em Goiás

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, cumpriu na manhã de quinta-feira (06.02), mandado de busca e apreensão domiciliar da Operação Maracutaia deflagrada pela Polícia Civil de Goiás para apurar desvios de verbas públicas na Prefeitura de Aragarças (GO). Na operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão e afastamentos do serviço público, determinadas pela Vara Criminal de Aragarças (GO). Entre as ordens judiciais cumpridas estão nove mandados de buscas e apreensões nas cidades mato-grossenses de Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Em Aragarças (GO) foram cumpridos três afastamentos de função, a suspensão de contratos e o bloqueio de R$ 157 mil das contas de três empresas investigadas.

