Polícia Civil de MT descarta mais de 1 tonelada de documentos sem validade

Momento MT |Do R7

Cerca de 1,160 tonelada de documentos da Polícia Civil de Mato Grosso que perderam a validade foram descartados nesta terça-feira (29.07), em uma empresa de reciclagem no bairro Santa Isabel, em Várzea Grande. O segundo ato de eliminação de documentos públicos deste ano, foi realizado de forma criteriosa pelo Arquivo Central, da Diretoria de Administração Sistêmica da Polícia Civil, seguindo as determinações da Resolução n. 40 do CONARQ.

Saiba mais sobre esse importante processo de gestão documental e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: