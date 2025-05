Polícia Civil de MT divulga municípios com vagas para remoção interna de servidores A Polícia Civil divulga, nesta sexta-feira (30.05), a abertura de vagas do interior do Estado para interessados em remoção. As remoções...

