Polícia Civil de MT e GO recuperam retroescavadeira furtada em Água Boa
Uma retroescavadeira furtada no município de Água Boa foi recuperada no Estado de Goiás, na terça-feira (26.8), após investigação da Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Canarana. A retroescavadeira, avaliada em cerca de R$ 425 mil, foi subtraída na segunda-feira (25). Policiais civis de Goiás também ajudaram na recuperação.
