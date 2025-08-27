Logo R7.com
Polícia Civil de MT e GO recuperam retroescavadeira furtada em Água Boa

Uma retroescavadeira furtada no município de Água Boa foi recuperada no Estado de Goiás, na terça-feira (26.8), após investigação da...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Uma retroescavadeira furtada no município de Água Boa foi recuperada no Estado de Goiás, na terça-feira (26.8), após investigação da Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Canarana. A retroescavadeira, avaliada em cerca de R$ 425 mil, foi subtraída na segunda-feira (25). Policiais civis de Goiás também ajudaram na recuperação.

