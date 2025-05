Polícia Civil de MT e PM de Goiás prendem andarilhos suspeitos de matar servidor público em Alto Araguaia

Momento MT |Do R7

Um trabalho integrado entre a Polícia Civil de Mato Grosso e a Polícia Militar de Goiás resultou na prisão de um casal de andarilhos, nessa sexta-feira (16.5), suspeito de assassinar, com golpes de faca, um servidor público municipal de 65 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (15.5), no bairro Gabiroba, periferia de Alto Araguaia (420 km de Cuiabá). A vítima, José Antônio Frederico Camargo, atuava na área de conservação e limpeza urbana e era bastante conhecida na comunidade. Ela foi encontrada sem vida dentro de sua residência, com diversas perfurações causadas por arma branca.

