Polícia Civil de MT empossa escrivã e investigadora de polícia

Mais duas candidatas para os cargos de escrivã e investigadora da Polícia Civil de Mato Grosso, tomaram posse nesta terça-feira (10.6), durante solenidade na sede da Diretoria Geral, em Cuiabá. O ato de investidura foi proferido pelo delegado-geral em substituição legal, Rodrigo Bastos da Silva, que assinou o Termo de Posse junto com as duas servidoras nomeadas. A cerimônia contou com a presença de todos os diretores da Polícia Civil.

