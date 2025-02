Polícia Civil de MT prende homem foragido da Paraíba

Um homem procurado pela Justiça da Paraíba foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na quarta-feira (26.2), no município de Peixoto de Azevedo, em ação para cumprimento de mandado judicial. O suspeito, de 51 anos, estava com a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Branca (PB), pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Ao ser localizado pelos policiais civis em uma empresa de ônibus, o preso foi conduzido para as providenciais cabíveis e colocado à disposição do Poder Judiciário.

