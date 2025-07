Momento MT |Do R7

Polícia Civil de MT prendeu 895 foragidos da Justiça no primeiro semestre de 2025 A Polícia Civil cumpriu 895 mandados de prisão de foragidos da Justiça no primeiro semestre de 2025. Os números fazem parte de um balanço...

A Polícia Civil cumpriu 895 mandados de prisão de foragidos da Justiça no primeiro semestre de 2025. Os números fazem parte de um balanço de produtividade dos primeiros seis meses da instituição. Conforme os dados da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), o número representa um aumento de 8% no cumprimento das ordens judiciais na comparação com o mesmo período de 2024, quando 795 mandados de prisão foram cumpridos.

