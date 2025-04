Polícia Civil de MT recebe visita da Diretoria do Fundo Nacional de Segurança Pública A Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso recebeu a visita institucional da Diretoria do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança...

A Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso recebeu a visita institucional da Diretoria do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta segunda-feira (14.04), em Cuiabá. O encontro técnico, ato de recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), teve como objetivo a fiscalização e auditoria acerca do uso e execução dos recursos financeiros, transferidos pelo Governo Federal através do Fundo Nacional de Segurança Pública aos Estados.

