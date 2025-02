Polícia Civil debate planejamento de ações para região metropolitana de Cuiabá

A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (07.02), a primeira reunião gerencial deste ano com delegados titulares das delegacias da região metropolitana de Cuiabá. Trinta delegados gestores das unidades policiais de Cuiabá e Várzea Grande participaram da reunião que teve como objetivo a apresentação das metas e projetos estratégicos e o alinhamento das ações inseridas no programa Tolerância Zero, do Governo do Estrado.

