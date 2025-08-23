Polícia Civil deflagra 4ª fase da Operação Eclipse em Água Boa A Polícia Civil de​flagrou nesta semana no município de Água Boa, a 4ª fase da Operação Eclipse, ​v​isando desarticular organizações...

A Polícia Civil de​flagrou nesta semana no município de Água Boa, a 4ª fase da Operação Eclipse, ​v​isando desarticular organizações criminosas ​instaladas na região. Foram cumpridos três mandados de prisão contra integrantes da estrutura criminosa​, e apreendidas porções de entorpecentes e uma arma de fogo.

