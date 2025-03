Polícia Civil deflagra nova fase da operação que investiga morte de advogado em Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP) deflagrou, nesta quinta-feira (6.3), mais uma fase da Operação Office Crimes – A Outra Face, que apura o homicídio do advogado Renato Gomes Nery. A operação teve como objetivo cumprir seis mandados de prisão temporária contra pessoas com envolvimento no crime, sendo cinco policiais militares e um cidadão que trabalha como caseiro e é apontado como o executor, além de dois mandados de busca e apreensão.

