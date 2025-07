Polícia Civil deflagra operação contra braço financeiro de facção criminosa

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil deflagrou na manhã dessa terça-feira (1º.7) a Operação Narcocrédito, com o objetivo de desmantelar uma facção criminosa que atua no município de Paranatinga com forte estrutura financeira voltada ao tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridas 29 ordens judiciais, sendo 15 mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão, além de dois bloqueios de contas bancárias.

