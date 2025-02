Polícia Civil deflagra operação contra esquema criminoso na intermediação e desvio de cargas agrícolas A Gerência e a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (GCCO/Draco), da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou, nesta quinta-feira... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Gerência e a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (GCCO/Draco), da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou, nesta quinta-feira (13.2), a Operação Frete Umbra para desmantelar um esquema criminoso de compra e venda de grãos no Estado. A investigação revelou a existência de intermediações fraudulentas que desviaram cargas de soja, o que gerou um prejuízo superior a R$ 360 mil às empresas vítimas. Estão em cumprimento 10 mandados de busca e apreensão nos municípios mato-grossenses de Cuiabá e Primavera do Leste e na cidade de Rosana, no interior paulista. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio deve ter 3 mil participantes

Calor extremo representa grande desafio e prejuízos para o agronegócio

Café e algodão bateram recordes históricos em janeiro