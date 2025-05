Polícia Civil deflagra operação contra facção criminosa atuante na PCE

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Diretoria de Inteligência e Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), deflagrou no final da tarde de quinta-feira (29.5) a Operação Parakletos, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa atuante no interior e fora da Penitenciária Central do Estado (PCE).

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: