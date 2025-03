Polícia Civil deflagra operação contra furto e receptação e apreende 40 celulares A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Água Boa (630 km de Cuiabá), realizou, nessa quinta-feira (27.3), a Operação Celular Legal... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h26 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Água Boa (630 km de Cuiabá), realizou, nessa quinta-feira (27.3), a Operação Celular Legal, visando combater crimes de furto e receptação de aparelhos celulares na região. A ação foi um desdobramento de uma investigação iniciada após uma idosa ter seu celular furtado pelo próprio neto, que posteriormente vendeu o aparelho em uma loja de celulares da cidade. O telefone foi localizado e devolvido à vítima, o que levou os investigadores a aprofundarem o caso e identificarem um esquema maior de comercialização de dispositivos sem procedência. Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreenderam cerca de 40 celulares suspeitos de origem criminosa. As investigações apontam que os aparelhos eram adquiridos de forma ilícita e revendidos sem qualquer controle ou segurança para os compradores. A Polícia Civil reforça a importância de adquirir produtos apenas de fontes confiáveis e devidamente documentadas, evitando assim prejuízos e possíveis implicações criminais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PF e CGU miram crimes ambientais e outros delitos em Minas Gerais

