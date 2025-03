Momento MT |Do R7

Polícia Civil deflagra operação contra grupo criminoso que extorquia comerciantes A Polícia Civil deflagrou, na tarde desta quinta-feira (13.3), a Operação Non Extorques, contra um grupo criminoso que extorquia comerciantes...

A Polícia Civil deflagrou, na tarde desta quinta-feira (13.3), a Operação Non Extorques, contra um grupo criminoso que extorquia comerciantes de Alto Taquari (a 485 km de Cuiabá). Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Morada da Praia. O local já era monitorado devido à suspeita de envolvimento dos moradores da casa com um grupo criminoso dedicado à extorsão de comerciantes da cidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes dessa operação.

Leia Mais em Momento MT: