Polícia Civil deflagra operação contra investigado por ameaçar e agredir ex-companheira

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (20.2), a Operação Stalker para cumprir três mandados de busca e apreensão contra um homem de 42 anos investigado por ameaça, lesão corporal qualificada e violência psicológica contra a ex-companheira. As investigações da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres (220 km de Cuiabá) começaram no fim de dezembro, quando a vítima pediu medidas protetivas contra o ex-companheiro, afirmando que ele possuía arma de fogo e já havia ameaçado o pai dela com a arma.

Saiba mais sobre essa importante operação e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: