Polícia Civil deflagra operação e prende faccionados envolvidos em extorsão a comerciantes de Rondonópolis A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31.7), a Operação Vultus Legis, para cumprir 28 ordens judiciais... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31.7), a Operação Vultus Legis, para cumprir 28 ordens judiciais contra membros de uma facção criminosa envolvida em crimes de extorsão a comerciantes de Rondonópolis. Os policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco) cumprem sete mandados de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão, 11 de quebra de sigilo telemático, além do sequestro de contas bancárias e indisponibilidade de valores no montante de R$ 86 mil, expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e no Estado de Sergipe. Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro

PF faz operação contra fraudes em benefícios previdenciários

Tarifaço: Trump recua e tira quase 700 itens, mas carne, café e grãos ficam de fora