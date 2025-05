Polícia Civil deflagra operação em Sinop para apreender armas utilizadas por facção criminosa

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Sinop, cumpriu na manhã desta sexta-feira (23.5), seis mandados de busca e apreensão domiciliar, em operação Weapons Hideout, com foco na apreensão de armas de fogo, utilizadas por facção criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop com base em investigações da Polícia Civil visando a desarticulação do grupo criminoso que atua em Sinop e região.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: