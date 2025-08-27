Polícia Civil deflagra operação em Tapurah e prende quatro foragidos da Justiça A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (27.8), no município de Tapurah (433 km a médio norte de Cuiabá), a primeira fase da...

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (27.8), no município de Tapurah (433 km a médio norte de Cuiabá), a primeira fase da Operação “Black List” para cumprimento de mandados judiciais contra indivíduos foragidos da Justiça. A ação da Delegacia de Tapurah resultou na prisão de quatro homens com as prisões decretadas pelo Judiciário de outros Estados, pelos crimes de homicídio, estelionato, falsidade ideológica e integrar organização criminosa.

