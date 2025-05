Polícia Civil deflagra Operação Grão Precificado para desarticular grupo envolvido na comercialização fraudulenta de soja

Momento MT |Do R7

Uma mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante delito pela Polícia Civil, durante a Operação Grão Precificado, em Várzea Grande. A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande, nesta terça-feira (13.5), em conjunto com Delegacia de São José do Rio Claro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas envolvendo a compra de grãos de soja, em Mato Grosso.

