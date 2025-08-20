Polícia Civil deflagra operação para apurar desaparecimento de jovem em Rondonópolis A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20.8), a Operação Insídia, que apurou o desaparecimento de um jovem de 22 anos... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20.8), a Operação Insídia, que apurou o desaparecimento de um jovem de 22 anos desde 7 de junho deste ano em Rondonópolis. Foram cumpridos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa suspeita de envolvimento no sequestro, tortura e ocultação de cadáver do jovem. Durante as investigações, já haviam sido apreendidas duas motocicletas, sendo que uma delas apresentou laudo positivo para vestígios de sangue. Nesta fase da operação, foram presos três homens, de 38, 41 e 37 anos, além de uma mulher de 37 anos. O suspeito de 41 anos também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, após a apreensão de um tablete de maconha em uma residência no bairro Jardim Europa. As apurações apontaram que a vítima desapareceu após receber uma ligação, sendo convidada a participar de uma reunião na região do bairro Farias, em Rondonópolis. Um veículo modelo Celta teria buscado o jovem, que não foi mais visto desde então. O nome da operação, “Insídia”, faz referência a “armadilha, cilada ou emboscada”, simbolizando a forma como o grupo criminoso teria atraído a vítima para a morte. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no crime. Após as formalidades, os suspeitos foram encaminhados para a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (a Mata Grande) e para a Penitenciária Feminina, onde permanecem à disposição da Justiça. Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é aprovado para diretoria da ANM

Grave acidente mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros

Juiz não poderá marcar audiência de retratação sem pedido da vítima