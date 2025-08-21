Polícia Civil deflagra operação para combater facções criminosas e tráfico de drogas em Marcelândia A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (21.8), a Operação Omnis Leges, para combater as facções criminosas e o tráfico de drogas...

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (21.8), a Operação Omnis Leges, para combater as facções criminosas e o tráfico de drogas em Marcelândia. Foram cumpridas, pela Delegacia de Marcelândia, oito ordens judiciais, sendo três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa em flagrante com diversas porções de maconha e cocaína.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: