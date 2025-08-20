Polícia Civil deflagra “Operação Ruptura” com alvos em três cidades do Estado A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (20.8), a “Operação Ruptura”, com o objetivo de desarticular as ações criminosas...

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (20.8), a “Operação Ruptura”, com o objetivo de desarticular as ações criminosas de facções atuantes nas cidades de Tapurah e Itanhangá. Na ação foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo três de prisão e nove de busca e apreensão, destes dois foram cumpridos na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

