Polícia Civil deflagra “Operação Tribunal de Rua” em Paranatinga

A Polícia Civil deflagrou a “Operação Tribunal de Rua”, nesta sexta-feira (11.7), com o objetivo de capturar os autores do homicídio de Euclides Custódio Vieira, ocorrido na noite do último dia 9 de julho, em Paranatinga. A vítima, que era investigada por estupro de vulnerável, foi executada com pelo menos 13 disparos de arma de fogo, calibre 9 mm, a mando de uma facção criminosa atuante no município.

