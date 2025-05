Polícia Civil deflagra segunda fase de operação para investigar desaparecimento de jovem em Alto Taquari A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Taquari, deflagrou, na quinta-feira (8.5), a segunda fase da Operação Édipo, que apura... Momento MT|Do R7 10/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/05/2025 - 18h07 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Taquari, deflagrou, na quinta-feira (8.5), a segunda fase da Operação Édipo, que apura o desaparecimento de Leonardo Fagundes Luiz, de 26 anos. O jovem está desaparecido desde o dia 28 de março, quando saiu para realizar um saque bancário a pedido da avó e não foi mais visto. Na operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de duas mulheres, K.M., de 37 anos, e D.S.P., de 33 anos. Além das residências, também foi alvo de busca um comércio vinculado a uma das investigadas. Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão periciados. As investigações preliminares levantaram indícios de que Leonardo possa ter sido vítima de homicídio, possivelmente motivado por represália de uma facção criminosa. Para mais detalhes sobre essa investigação e os desdobramentos da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sema promove workshops regionais sobre segurança de barragens

