Polícia Civil deflagra terceira fase da Operação Intolerance no combate a facções criminosas A Polícia Civil prendeu uma mulher foragida da Justiça por envolvimento à facção criminosa no decorrer da terceira fase da Operação...

A Polícia Civil prendeu uma mulher foragida da Justiça por envolvimento à facção criminosa no decorrer da terceira fase da Operação Intolerance. A prisão, realizada em Cuiabá, é resultado de um trabalho investigativo integrado entre as Delegacias de Confresa, Primavera do Leste, Paranatinga, com apoio da Polícia Interestadual (Polinter).

