Polícia Civil desarticula barracão utilizado para adulterar veículos em Cuiabá

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derfva), na quinta-feira (21.8), em Cuiabá, durante diligências inseridas na Operação “Compra Segura”. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. A ação resultou também na apreensão de veículos, semirreboques e peças automotivas adulteradas.

