Momento MT |Do R7

Polícia Civil desarticula facção criminosa envolvida em homicídios e tráfico de drogas em Barra do Garças A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26.2), a Operação...

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26.2), a Operação Leviatã III, para cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa autuante com o tráfico de drogas e homicídios no município e região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: