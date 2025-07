Polícia Civil desarticula grupo criminoso especializado em golpes na internet com presença em quatro Estados do país A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta terça-feira (15.7), a Operação Reversus, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso...

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta terça-feira (15.7), a Operação Reversus, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso presente em vários Estados do país e especializado em golpes e fraudes eletrônicas, na modalidade conhecida como “falso intermediário”. São cumpridas, na operação, mais de 50 ordens judiciais, sendo 27 mandados de prisão preventiva, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar — inclusive na Penitenciária Central do Estado (PCE) —, além de sequestros de bens no valor de até R$ 100 mil por investigado e bloqueio de contas bancárias, com valores que podem atingir R$ 2,7 milhões.

