Polícia Civil desarticula grupo criminoso que distribuía drogas sintéticas em eventos em Rondonópolis A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis prendeu, nesta terça-feira (04.02), dois suspeitos de vender drogas sintéticas... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h27 )

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis prendeu, nesta terça-feira (04.02), dois suspeitos de vender drogas sintéticas em festas e eventos na cidade, durante operação contra o tráfico no município. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva contra os envolvidos na comercialização das substâncias ilícitas. A operação foi desencadeada como parte do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado de Mato Grosso, e desarticulou a associação criminosa especializada na distribuição de drogas, reforçando o combate ao tráfico em Rondonópolis. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura e Bombeiros vão atuar juntos para devolver abelhas para natureza

