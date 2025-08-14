Polícia Civil desarticula grupo criminoso que movimentou mais de R$ 185 milhões com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a Operação Datar, para cumprir 67 ordens judiciais e...

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a Operação Datar, para cumprir 67 ordens judiciais e desarticular um complexo esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A operação é resultado de uma investigação qualificada de longo prazo, realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), que identificou movimentações financeiras milionárias realizadas por investigados, inclusive envolvendo alvos de outros Estados.

