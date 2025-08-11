Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no município de...

A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no município de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá), durante diligências para averiguar uma denúncia anônima. Na ação foram apreendidas várias porções de drogas e dinheiro. Um homem, de 29 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o menor, de 14 anos, responderá ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Para mais detalhes sobre essa operação da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: