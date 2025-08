Momento MT |Do R7

Polícia Civil e Politec atuam em campanha nacional de coleta de DNA para localização de pessoas desaparecidas O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançará, na terça-feira (5.8), às 10h, no Palácio da Justiça, em Brasília (DF),...

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançará, na terça-feira (5.8), às 10h, no Palácio da Justiça, em Brasília (DF), a edição 2025 da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. Em Mato Grosso, os trabalhos são realizados pela Polícia Civil, com atuação do Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

