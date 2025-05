Polícia Civil e PRF recuperam escavadeiras furtadas no Rio de Janeiro em Pontes e Lacerda

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram nesta quinta-feira (8.5), em Pontes e Lacerda, duas escavadeiras hidráulicas que foram furtadas no Estado do Rio de Janeiro. Os maquinários estavam escondidos em uma área de chácaras na zona rural do município mato-grossense. As duas escavadeiras foram furtadas entre abril e maio deste ano.

