Polícia Civil e Sema combatem pesca predatória em ação fluvial

Uma ação de fiscalização com foco no combate à pesca predatória na região de Rosário Oeste foi realizada na última sexta-feira (21.06), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.