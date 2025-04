Polícia Civil esclarece feminicídio de gestante e prende acusado pelo crime em Juscimeira A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juscimeira (160 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda-feira (28.4), dentro da Operação Verdade... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h40 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juscimeira (160 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda-feira (28.4), dentro da Operação Verdade Oculta, um homem, de 50 anos, acusado de assassinar a jovem Elaine Rosa Araújo, 25 anos, que foi encontrada morta no dia 8 de abril, próxima à margem da MT-373, em Juscimeira (160 km de Cuiabá). Elaine estava gestante de 12 semanas quando foi assassinada. Ela saiu de casa, no dia 6 de abril, dizendo que iria na vizinha e não foi mais vista. Ela foi encontrada morta dois dias depois, em uma área de mata, nos fundos de um balneário, próximo à MT-373. A bicicleta dela estava próximo ao local, no acostamento da rodovia, escondida na mata. Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Maiara sensualiza de biquíni decotado e provoca: ‘Cinturinha fininha e coxão’

