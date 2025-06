Polícia Civil esclarece feminicídio e prende homem por matar a companheira em Água Boa

A Polícia Civil prendeu, nessa sexta-feira (13.6), em Ribeirão Cascalheira, um homem, de 38 anos, suspeito de assassinar a companheira, Maria Aparecida Gonçalves da Silva, 39 anos, no dia 5 de junho, em Água Boa. No dia do crime, o próprio suspeito procurou a Delegacia de Água Boa afirmando que havia chegado em casa e encontrado sua companheira caída no chão, cheia de sangue e sem vida. Uma equipe da Polícia Civil foi até a casa e acionou a Politec, que deu início à perícia do local.

