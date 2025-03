Polícia Civil esclarece suposto furto de cães que foram resgatados por uma ONG A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), esclareceu uma situação de suposto furto de cachorros... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), esclareceu uma situação de suposto furto de cachorros, ocorrido no domingo (2.3), no bairro Boa Esperança em Cuiabá, com a identificação da mulher que pegou os animais. As investigações apontaram, que a mulher, dona de uma ONG, na verdade, não teve a intenção de subtrair os cachorros, mas sim resgatá-los por estarem há alguns dias na rua.

Para saber mais sobre este caso e a devolução dos animais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeita e governador lançam programa ‘Fila Zero’ neste sábado, em Várzea Grande

Polícia Militar prende suspeito de tentar estuprar própria mãe em flagrante

Projeto inclui redução das emissões poluentes entre as diretrizes do Programa Mover